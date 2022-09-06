Вторник, 6 Сентября 2022 18:43

АрмИнфо. Авторитетный американский ресурс The National Interest опубликовал объемную статью, относительного турецкого бизнеса по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе.

В статье "Внутри кровавого бизнеса сирийских наемников Турции" (Inside the Bloody Business of Turkey's Syrian Mercenaries), отмечается высокий уровень коррупции в этом процессе. Авторы статьи указывают, что высокий уровень взяточничества - касающийся вербовки, базирования и возвращения - расширяет возможности вооруженных сил на северо-западе Сирии, что свидетельствует о том, как иностранное вмешательство может поддерживать военную экономику.

В статье приводятся новые доказательства активного вовлечения ближневосточных боевиков в войну в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Авторы материала подробно рассказывают о том, как турецкая разведка вербовала наемниов для участия в боевых действиях.

Отмечается, что военная разведка Турции требовала наемников с серьезным боевым опытом для участия в агрессии против Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана. В качестве подстегивающего фактора, боевикам показывали кадры якобы того, как "армянский солдат распарывает живот беременной женщине" или рассказывали о том, что "курды в качестве наемников якобы участвуют в боевых действиях на армянской стороне".

В статье приводятся доказательства не только того, что многих наемников обманывали и они не получали тех денег, которые им обещали, но указывается на бедственное положение сирийских наемников на северо-западе Сирии, которое вынуждает последних даже за копейки идти в наемничество.

Напомним, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе ряд авторитетных СМИ, в том числе и Washington Post, г The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Арцах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" ополченцев. Сирийский лидер Башар Асад тогда заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов. О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября 2020 года.