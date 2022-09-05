Понедельник, 5 Сентября 2022 16:50

АрмИнфо. Известный российско-армянский бизнессмен Рубен Варданян объяснил свой недавний отказ от российского гражданства и переезд в Республику Арцах тем, что может возникнуть ситуация, когда он будет вынужден и посчитает правильным принять государственную должность.

В интервью российскому изданию Forbes Варданян разъяснил, что законодательство Армении запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом: «К тому же ты должен прожить какое-то время в стране и не иметь в течение этого времени иного гражданства, чтобы занять государственный пост».

Вместе с тем, он отметил, что не планирует занять госдолжность, а хочет иметь полную свободу действий, в том числе с моральной точки зрения. «Все-таки Арцах — это территория, до сих пор не имеющая полноценного определенного статуса, и в этой конфликтной истории я не хочу подставлять Россию», - подчеркнул бизнессмен.

Своей главной задачей в Арцахе Варданян видит создание условий для построения успешного общества, в котором будет сильная экономика и социальные институты, которые усилят безопасность страны и региона. «И в этом смысле главная моя функция — использовать мой опыт (и управленческий, и финансовый) и мои связи вкупе с моими возможностями как человека, который умеет договариваться. Сделать все, чтобы в условиях крайне непростой ситуации глубинного многолетнего конфликта Арцах сохранил свои земли, где армяне живут тысячелетиями. При этом попытаться начать трудный путь выстраивания отношений с соседями, опираясь не на ксенофобию и взаимную ненависть, а на стремление научиться жить рядом друг с другом. Я всегда был человеком, который соединял вещи несоединяемые. Я не участвовал в войне, я не воевал, в этом смысле общение со мной может быть легче, чем общение с людьми, которые прошли войну в Арцахе», - подчеркнул предприниматель.

На вопрос о том, есть ли у него конкретный план действий, Варданян отметил, что уже 20 лет делает проекты в Армении, в Арцахе. «В первую очередь акцент необходимо сделать на образование, здравоохранение, формирование информационного и культурно-общественного пространства, создание системы управленческих кадров, как я это делал в бизнес-школе Сколково. Я могу привлечь к решению этих задач своих партнеров и свои ресурсы с тем, чтобы это сделать быстро, качественно и в соответствии с лучшими мировыми стандартами», - сказал он.

Напомним, что 1 сентября Рубен Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Арцах. Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние бизнесмена в 1 млрд долларов США.

Между тем, согласно некоторым источникам АрмИнфо, предложение о начале работы в Арцахе Варданян получил несколько месяцев назад и находился в раздумьях. Теперь он принял это предложение и видимо на первых порах получит должность госминистра Республики Арцах. В следующем году Варданян сможет претендовать на должность президента непризнанной республики. Будущая карьера политика Рубена Варданяна будет зависеть от многих обстоятельств.