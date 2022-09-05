Понедельник, 5 Сентября 2022 14:21

АрмИнфо.Перспективы и успешность дальнейшего задействования проекта "Туран" и являющихся его частью тюркоязычных государств против России в том числе зависят от геополитики, а еще точнее от Украины.

Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Черноморско-Каспийского региона имени Арцруни, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, тюрколог Виктор Надеин- Раевский.

"Сегодня эти государства и "Туран" уже активно используются нашими геополитическими конкурентами и противниками против России. И в том числе именно по этой причине Анкара активно пытается продвигать реализацию данного проекта. Баку в свою очередь пытается выжать из ситуации максимум, поскольку проект будет реализовываться транзитом в том числе через его территорию", - заметил он.

В этом свете, Азербайджан, по оценкам тюрколога, пытается позиционировать себя как страну, связывающую Европу с Центральной Азией. Отсюда все последние шаги Баку в направлении Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Таким образом, Баку при поддержке Анкары укрепляет как собственные позиции, так и фундамент проекта "Туран". Отметив, что будущие сценарии на евразийском пространстве во многом зависят в том числе от политики Москвы, Надеин-Раевский заметил, что пока что последняя пытается противодействовать наблюдаемым тенденциям посредством развития достаточно сложных отношений с Анкарой. Тем самым РФ пытается сдерживать Турцию, что особенно в последнее время удается с большим трудом.

На его взгляд, здесь также многое зависит от хода и исхода украинской войны. Именно параллельно с этой войной Анкара и Баку, согласно Надеин- Раевскому, подчеркнуто публично активизировали свои давние проекты на центрально-азиатском направлении.

"Еще одним итогом всей этой политики стали очевидные изменения геополитической картины и на Южном Кавказе. Причем, данный, направленный против России, процесс также спонсируется в том числе Западом. И Турция и Азербайджан также пытаются использовать этот фактор с целью укрепления тюркской оси и собственного влияния на Востоке", - подытожил Надеин-Раевский.