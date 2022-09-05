Понедельник, 5 Сентября 2022 14:13

АрмИнфо. В период с 29 августа по 4 сентября в Армении было проведено 6 736 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 329 человек (недельный рост на 9,6%), выздоровело - 2043 (рост на 14,2%), скончалось - 7 (как и неделей ранее).

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 3 016 пациентов, что выше недельного показателя на 9,8%.

В общей сложности, в стране было проведено 3 191 200 тестов, из коих было выявлено 436 727 случаев заражения, число выздоровевших достигло 423 359, летальных исходов - 8 662.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 022 831 человек, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 4 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 246 583 дозы антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировался 1 146 386 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 2,2%, достигнув 72145.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.