Понедельник, 5 Сентября 2022 11:33

АрмИнфо.Текущая ситуация на Южном Кавказе была обстоятельно обсуждена в ходе телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора, состоявшегося 3 сентября, была отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе.

"В этом контексте подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер- министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Рассмотрены также некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов", - отмечается в сообщении Кремля.

В тот же день состоялся разговор российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента СССР Михаила Горбачёва, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

В контексте договорённостей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.

Подтверждён настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве Президента Турции "зерновой сделки". Условлено о дальнейших контактах.