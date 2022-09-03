Суббота, 3 Сентября 2022 14:16

АрмИнфо. Ереванский государственный университет и Госуниверситет Тебриза пришли к предварительной договоренности открыть в иранском университете кафедру арменоведения. Об этом сообщил ректор ЕГУ Ованес Ованнисян, ссылаясь на итоги встречи с ректором Госуниверситета Тебриза Сафаром Насролла Заде.

В свою очередь Ереванский госуниверситет выразил готовность на кафедре иранистики ЕГУ создать Центр исследований Атропатена (историческая область и древнее государство на северо-западе современного Ирана.), который станет важной площадкой для региональных исследований.

<Мы придаем важность развитию отношений с ВУЗами Ирана, но не только в образовательной и научной сферах, но и в контексте углубления и укрепления двусторонних отношений>, - сказал Ованнисян.

Вместе с тем он сообщил, что по итогам встречи с главой Госуниверситета Тебриза была достигнута также договоренность о реализации программ по обмену студентами и специалистами, осуществлении совместных исследовательских проектов, различных академических и культурных инициатив.