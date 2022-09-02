Пятница, 2 Сентября 2022 12:23

АрмИнфо. Блок "Армения" (Айастан) направил послание по случаю дня провозглашения НКР.

В послании Блока напоминается, что 2 сентября 1991г. совместная сессия областных советов НКАО и Шаумянских районных советов, принимая за основу закон Верховного Совета СССР "О Порядке выхода союзных республик из состава СССР" приняла декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах НКАО и Шаумянского района. А на референдуме 10 декабря 1991 года абсолютное большинство арцахских армян сказали "да" своему независимому государству.

"Таким образом, в армянской летописи была зафиксирована одна из самых ярких страниц нашей истории-рождения второй армянской государственности, которая была завоевана и стала реальностью благодаря героической преданности, самоотверженности, упорной и неотступной борьбе всего армянского народа. Многолетним упорным и кропотливым трудом, жертвами и отвагами, без остатка преданностью арцахским армянам идеи независимости была создана Республика Арцах со своими конституционными отношениями, состоявшимися государственными институтами, образовательными и культурными учреждениями, экономическими возможностями. Арцах укреплялся, день ото дня прилагал общенациональные усилия с убеждением, что это единая система безопасности, духовно-экономическая система с Родиной, Республикой Армения, неделимое тело, дающее силу одному и тому же импульсу и получающее от него силу. Увы, авантюристская, близорукая и антинациональная политика, проводимая действующими властями Армении, нанесла катастрофический удар по неразрывному единству Армения-Арцах, причинив урон и поставив перед серьезнейшими угрозами безопасность наши двух стран.

И, тем не менее, какими бы тяжелыми ни были последствия навязанной нам 44-дневной войны, судьба Арцаха в наших руках. Поражение еще не приговор. Независимость и достоинство завоевывают те народы, которые не отказываются от своих мечтаний, которые умеют защищать свои права, знают цену земли и Родины. У нас, всего армянского народа, есть и упорство, и убеждение, и потенциал для новых побед. Вместе мы сможем. Да здравствует Республика Арцах! Да здравствует единый армянский народ!", - говорится в заявлении Блока.