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 Четверг, 1 Сентября 2022 17:39
Давид Степанян

Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды

Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды

АрмИнфо. Главным кризисом, который переживает сегодня наша нация, является кризис морально-психологический.  Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Убежден, что остановить все это, конечно, возможно. Для чего каждый из нас должен определиться с собственными намерениями, действиями с тем какую Армению мы хотим видеть в будущем. И, конечно, нам следует всегда помнить, что сверхдержавы во всех своих действиях всегда исходят из собственных интересов, а не интересов армянского народа",

- отметил он.

Причины отказа послов США и Франции посещать оккупированный Шуши по приглашению Баку, на взгляд эксперта, также следует искать исключительно в американских и французских, а не армянских интересах. Погосян убежден в верности западных расчетов, ошибочны и иллюзорны лишь армянские расчеты, точнее надежды.

В этом свете, Погосян заметил, что наблюдая и пытаясь анализировать последние взаимосвязанные с данными событиями инфопотоки, создается впечатление, что в Армении уже привычно уповают на кого угодно только не на себя. В этом свете, он отметил отсутствие в публичном дискурсе, собственно, намерений и действий армянского правительства и общества.

Подобное положение дел эксперт объясняет отсутствием государственности, как следствия отсутствия у армянской нации политизированности. Меж тем, лишь с превращением армян в политизированную нацию, по его прогнозам, станет возможно изменить армянский образ мышления. В первую очередь по части возложения надежд за обеспечение собственной безопасности не на других, а на себя.

"Кто, в конце концов, будет бороться за Арцах, если этого не делает сегодняшнее руководство Армении? Уж точно не США. В этом свете, я совершенно не вижу никакой разницы новый или старый у США сопредседатель МГ ОБСЕ. Мы говорим обо всем, о чем угодно, но только не о своей выгоде о своих интересах. Не личных, а государственных. И единственным нашим ресурсом для обеспечения этих интересов является национальное единение. Которое разбили на такие мелкие кусочки, что сейчас непонятно можно ли его вновь собрать воедино", - подытожил Погосян.

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