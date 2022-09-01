Четверг, 1 Сентября 2022 17:39

АрмИнфо.Создание комиссии по подготовке мирного договора ставит под угрозу вопрос статус Арцаха. В частности, на фоне готовности руководства Армении идти на любые уступки Азербайджану. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

По итогам 4-часовой встречи в Брюсселе лидеры Армении, Азербайджана и глава Евросовета достигли договоренности о продолжении предметных переговоров на уровне глав МИД в течение месяца вокруг разработки проекта мирного договора.

Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили вопросы возвращения пленных, судеб, пропавших без вести, делимитации и приграничной безопасности, региональной деблокады. А также урегулирования отношений Азербайджана и Армении и вопросы, затрагивающие карабахскую проблему.

По итогам переговоров также достигнута договоренность о проведении в ноябре в Брюсселе заседания Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Следующая встреча на уровне лидеров также состоится в ноябре.

"Известно, что 31 августа в Брюсселе в числе других вопросов обсуждалась и арцахская повестка, включая и вопрос статуса Арцаха. Со всеми вытекающими из этого последствиями и перспективами. Полагаю, здесь уместно напомнить о периодически изъявляемой Алиевым позиции согласно которой вопроса статуса Арцаха не существует, как не существует и самого Арцаха. Которая также периодически встречает молчание Еревана, что говорит и готовности принять позицию Баку", - считает он.

Еще более, на взгляд политтехнолога, ухудшает ситуацию превращение Армении Николом Пашиняном в инструмент обслуживания исключительно интересов внешних центров силы. Причем не одного, а нескольких одновременно. По его оценкам, пашиняновская Армения управляется не только из России, но и Турцией, Ираном, США, Великобританией и даже Азербайджаном.

"Речь идет об управлении блоком обеспечения безопасности, управлении финансовыми потоками. Что сводит к историческому минимуму возможности Армении влиять на собственную судьбу. Все основные решения принимаем не мы, их принимают за нас. Что внушает серьезную тревогу за будущее нашей страны. Особенно на фоне наличия в современном мире и системе международных отношений целого ряда подобных примеров", - подытожил политтехнолог.