Четверг, 1 Сентября 2022 17:27

АрмИнфо.СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты, члены Правительства!

В соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан объявляю третью сессию Парламента VII созыва открытой.

Уважаемые депутаты!

Поздравляю всех с началом очередной сессии Парламента!

В этом году наша страна вступила в новый этап развития.

На общенациональном референдуме большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию.

Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового Справедливого Казахстана.

Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования.

Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство».

В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех.

Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт Омбудсмена при Президенте.

Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка.

Мощное развитие получит малый и средний бизнес.

Теперь обозначу конкретные направления реформ.

ПЕРВОЕ. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций, неравномерное распределение доходов.

Безусловно, все это – сложные проблемы, но существуют конкретные пути их решения.

Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечение верховенства закона.

Однако ощутимого прогресса в этих вопросах до сих пор нет. Очевидно, нужны новые подходы.

Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан.

Приоритетами нового экономического курса станут:

– стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

– и, конечно, справедливое распределение национального дохода.

Все это предполагает решение ряда первоочередных задач.

Первое. Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.

Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление.

Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать.

Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.

Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан.

На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».

Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.

Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа.

Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода.

Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других.

Второе. Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения.

Следует на законодательном уровне определить понятие «конгломерат».

Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию.

Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен.

На развитие рыночной экономики негативно влияет деятельность единых операторов.

Поэтому следует отрегламентировать данный институт.

Существующих операторов нужно передать в конкурентную среду либо признать монополистами, и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права.

Третье. Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.

Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен.

Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.

Еще один приоритет – повышение эффективности налогового стимулирования.

Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики.

Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки.

Потребуется упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки.

Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.

В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого «налога на роскошь».

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Отдельно остановлюсь на теме сборов при покупке автомашин.

Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья.

Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности.

Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь.

При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку».

Четвертое. Эффективная налоговая политика тесно связана с прозрачным таможенным администрированием.

Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем.

Далее. Множество проверяющих – одна из главных причин неэффективности.

Поэтому на границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля.

Центры таможенного оформления должны работать по принципу «одного окна».

Пятое. Нам нужно научиться жить по средствам.

Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами».

Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета.

Будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Это крайне важно.

При этом трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения.

Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы.

Нужно также позволить государственным органам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет.

Одновременно предстоит запустить систему управления бюджетными рисками, охватывающую в том числе квазигосударственный сектор.

Мы начали передачу в регионы налоговых поступлений, данную работу нужно продолжить.

Зарекомендовавший себя проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на города районного значения и села.

При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ.

Для эффективной реализации обозначенных подходов необходимо принять новый Бюджетный кодекс.

Шестое. Системная поддержка предпринимательства.

Здесь, в первую очередь, необходимо запустить полноценное «регулирование с чистого листа». Это поручение волокитится уже два года.

Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы.

В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года.

Далее. При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям.

Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений.

Параллельно будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.

Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок.

В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.

Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу.

Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон «О государственных закупках».

Седьмое. Следует перейти на новую модель государственно-частного партнерства.

Сегодня многие проекты ГЧП стали «кормушкой» для недобросовестных предпринимателей и чиновников.

Контракты в этой сфере должны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе.

Для повышения эффективности данного механизма нужно принять соответствующий закон.

Восьмое. Серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.

Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов.

При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику.

Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.

С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются.

Девятое. Земля – базовый фактор производства. Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно.

До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков.

В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или не используемых по назначению земель.

Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу.

Уверен, указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом.

С полным текстом Обращения Президента Кахастана можно ознакомиться по ссылке