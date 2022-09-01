Четверг, 1 Сентября 2022 13:11

АрмИнфо.Грош цена диплому университета, который не делает выпускника конкурентоспособным на рынке труда. Такое мнение высказал премьер- министр Армении Никол Пашинян. 1 сентября в ходе очередного заседания правительства он поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с Днем знаний и образования и анонсировал предстоящую консолидацию вузов.

Он напомнил, что 28 июля 2022 года правительство одобрило проект Закона Республики Армения <Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года>, который должен быть обсужден и доработан в Национальном Собрании.

В программе, как указал премьер, обозначены наши среднесрочные цели в области дошкольного, общего и профессионального образования, а также высшего и поствузовского образования. <Убежден, что успешная реализация этого документа станет залогом будущего Армении>, -заявил он.

В настоящее время десятки тысяч детей в Армении лишены качественного дошкольно, среднего и высшего образования. Данные учреждения не всегда доступны учащимся и не всегда способны обеспечить надлежащее качество образования, отметил он. В результате в Армении, в условиях высокого уровня безработицы все чаще звучат утверждения об отсутствии качественной рабочей силы.

Как считает премьер, в РА не действуют стандарты высшего образования.

<Многие вузы в Армении находятся в агонии. Университетский диплом не

всегда означает высшее образование. В результате, все чаще звучат

жалобы на то, что люди даже с двумя дипломами о высшем образовании не

могут трудоустроиться и живут в бедности>, - сказал он, добавив, что ситуация далее неприемлема и она является миной замедленного действия для будущего страны.

В связи с этим, как отметил Пашинян, правительство инициировало широкомасштабные реформы в сфере образования. В данном контексте до 2026 года планируется построить, отремонтировать 300 школ и 500 детсадов. <В результате реализации этой программы даже дети из отдаленных населенных пунктов получат возможность посещать качественные детские сады, дошкольные учреждения и школы, что должно стать ключевым фактором возрождения сел>, - сказал Пашинян. По наблюдениям главы кабмина, именно отсутствие надлежащего образования стало причиной опустошения многих сел.

Помимо этого, как указал премьер, власти инициировали процесс по повышению заработной платы учителей и воспитателей. Процесс добровольного тестирования учителей позволит им увеличить зарплату в три раза. При этом, они должны будут подтвердить данное право путем аттестации каждые 5 лет.

Никол Пашинян коснулся реформ в системе высшего образования. Он указал на то, что по итогам вступительных экзаменов 60% учебных мест остались вакантными, при этом в государственных - более 40%, в частных - примерно 98%. Премьер утверждает, что по качеству физических инфраструктур и процессу обучения зачастую армянские вузы не соответствуют международным стандартам.

В данной сфере правительство планирует провести укрупнение вузов путем интеграции их с рядом научно-исследовательских институтов. В результате консолидации в Армении останется максимум 8 государственных вузов. При полном госфинансировании для них будут обеспечены международные стандарты: учебно-исследовательские, спортивные. Государство гарантирует также соответствующую инфраструктуру общежитий и надлежащую зарплату преподавательского состава.

Власти уже определились с расположением Академического городка - он будет построен в городе Аштарак Арагацотнской области. Консолидированные вузы со временем переедут в Аштарак. <В Армении вузом может называться только та организация, которая соответствует требованиям, установленным государством. Иначе мы снимем с их дверей табличку <ВУЗ>, поскольку во многих случаях есть вузы, у которых, кроме этой таблички, ничего нет. Это неприемлемо>, - заключил Никол Пашинян.