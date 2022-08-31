Среда, 31 Августа 2022 15:48

АрмИнфо.Все последние события в Бердзоре и Ахавно являются классическим образцом этнической чистки. Иными словами, международным преступлением. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-депутат армянского парламента, юрист Тарон Симонян.

29 августа власти Республики Арцах распространили информацию согласно которой движение по Лачинскому коридору прекратится вечером 31 августа. После 31 августа связь с Арменией будет осуществляться по новому коридору, через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района республики. Движение по которой началось вечером 30 августа. Аналогичным образом и в сроки проходит передислокация российского миротворческого контингента.

"И если кто-то думает, что на Бердзоре и Ахавно все это закончится, то этот кто-то явно ошибается. Азербайджан продолжит давить на нас, организовывать различные провокации и ставить нас перед фактом до тех пор пока наше руководство не выразит четкую позицию относительно конкретных вопросов. И конечно, не начнет действовать в направлении защиты армянских интересов. Собственными силами, посредством создания мощного сопротивления внутри страны, поскольку надеяться на третьи силы не приходится", - убежден он.

Подобный ресурс внутри армянского общества, на взгляд Симоняна, безусловно, есть. Его нужно лишь организовать и консолидировать. Вокруг общей идеи, подкрепленной постепенным наращиванием военно­технического потенциала. Мир с Азербайджаном, согласно юристу, возможен исключительно в случае становления Армении как нормального, государства с мощными институтами.

Та же защита интересов депортированных арцахцев, на взгляд юриста, возможна посредством правовых, дипломатических, почему нет, военных инструментов. В основе которых опять-таки лежит организованное, консолидированное вокруг одной общей цели, готовое к длительному конфликту, общество.

"В конце концов, у нас есть возможность подать на Азербайджан в суд по нарушениям семи международных конвенций. По части организации тех же этнических чисток в Арцахе. Чего не делается, хотя факты налицо. К примеру, в виде последних действий Баку в отношении жителей армянонаселенных сел коридора. Все это говорит о главном - жить совместно с азербайджанцами армяне не могут и не должны", - подытожил Симонян.-