Среда, 31 Августа 2022 12:00

АрмИнфо. Назначение Филиппа Рикером новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ и отказ послов США и Франции ехать в оккупированный Шуши являются достаточно примечательным проявлением концептуального несогласия Вашингтона и Парижа с поствоенными реалиями в регионе конфликта.

Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян. "В условиях практического отсутствия на Южном Кавказе системы взаимного сдерживания, подобное противостояние коллективного Запада с основными бенефициарами 44-х дневной войны - Россией и Турцией создает для Армении как возможности, так и новые вызовы. Иными словами, все это формирует для Армении достаточно обширное поле для работы в направлении продвижения собственных интересов посредством их сопоставления с интересами основных внешних игроков", - считает он.

По оценкам политолога, любое упущение в подобной игре может обернуться для Армении весьма тяжелыми последствиями. В то время как любая удача может обрести решающее, концептуальное и даже поворотное значение. На данном этапе, на его взгляд, поствоенная аффилированность Армении и Азербайджана с Россией существенных изменений пока что не претерпела. Однако, фактическое бездействие института сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам все той же войны привело к его замене переговорными площадками в Москве и Брюсселе.

Гевондян также отметил, что Брюссель также представляет Вашингтон, таким образом ЕС сконцентрировал вокруг себя двух их трех сопредседателей МГ. Итоги и продуктивность параллельной деятельности московской и брюссельской площадок, по его оценкам, можно будет дать лишь с установлением относительной стабильности и баланса сил в регионе конфликта. В преддверие чего все крупные и мелкие игроки заняты сколачиванием политического капитала. "Что же касается США, то их активность на Южном Кавказе начала восстановляться начиная с прихода Джо Байдена на пост президента США. Назначение нового американского сопредседателя МГ ОБСЕ и шушинский демарш - часть этого процесса. И в данном конкретном случае эти действия являются ответом на продолжительное игнорирование интересов Вашингтона со стороны русско-турецкого партнерства", - подчеркнул он.

По прогнозам политолога, в обозримом будущем США и их союзники на Западе продолжат оказывать активное противодействие евразийской политике РФ и неоосманистской политике Турции. На его взгляд, региональная политика Анкары и Москвы на данном этапе находится в ситуативном сопоставлении, преследуя общую цель раздела между собой региона.