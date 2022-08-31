Среда, 31 Августа 2022 11:02

АрмИнфо.С началом войны в Украине и всеми сопутствующими последствиями, единственный надежный наземный путь России в Европу теперь лежит через Азербайджан, Армению и Турцию. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян.

"Вне всяких сомнений, это придает Армении совершенно новое, весьма важное для РФ значение в контексте реализации уже не только региональных, но и гораздо более обширных российских интересов. В этом смысле Украина и все сопутствующие глобальные процессы уже вносят и будут вносить в будущем коррективы в геополитические реалии и на Южном Кавказе", - прогнозирует он. п

Комментируя в этом свете, выраженную в ходе тегеранского саммита лидеров ИРИ, РФ и Турции Путину и Эрдогану озабоченность духовного лидера ИРИ Али Хаменеи, дипломат заметил, что в силу изложенных выше причин Москва, вне всяких сомнений, отставит тегеранские соображения на второй план, предпочитая работать в направлении получения надежного маршрута в Европу, разумеется, при условии собственного контроля над этим маршрутом.

Именно этого, согласно Меликяну, требуют сегодняшние интересы и цели Москвы стратегического характера. Именно отсюда, на его взгляд, исходит лояльность РФ в отношении коридорных планов Турции и Азербайджана.

"Все это прекрасно осознается и в Турции. Именно по этой причине Анкара отказалась от озвучиваемой поначалу идеи заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Альтернативные пути в Европу в распоряжении России совершенно не исходят из турецких интересов. И на этом примере мы в очередной раз видим как тесно переплетены сегодня совершенно разные, на первый взгляд, и по своему характеру, и по содержанию геополитические реалии", - подытожил Меликян.