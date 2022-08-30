Вторник, 30 Августа 2022 22:33

АрмИнфо.Несмотря на попытки Запада активизироваться в регионе, обеспечив свое присутствие, соответственно, реализацию своих интересов, я лично не испытываю больших ожиданий от готовящейся встрече в Брюсселе. Подобное мнение выразил АрмИнфо политический аналитик Армен Багдасарян.

Отметим, что сегодня, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На встрече планируется обсудить создание группы по мирному соглашению.

"Не думаю, что нам стоит ожидать от Брюсселя серьезных соглашений о Арцаху и дальше. В первую очередь учитывая существенно больший вес и значительную роль Москвы во всем что касается урегулирования армяно-азербайджанских проблем. И конечно, конкуренцию между РФ и Западом на данном геополитическом направлении", - подчеркнул он.

Еще одним фактором мешающим формированию даже осторожно-умеренного оптимизма относительно брюссельских перспектив эксперт считает энергетические ожидания ЕС от Баку. С учетом новых пост украинских реалий, ожидать, в этом свете, от Брюсселя каких-либо проармянских шагов, тем более, давления на Азербайджан, по его прогнозам, не приходится.

При этом, по мнению Багдасаряна, сам факт становления Брюсселя местом периодических рандеву лидеров Армении и Азербайджана уже неплох для Армении. Поскольку тем самым создается альтернатива пресловутому "3+3" и формату Армения-Азербайджан-Россия-Турция. В первую очередь в силу мнения Запада о неурегулированности арцахской проблемы и наличия в ее повестке проблемы статуса Арцаха.

"Таким образом, ожидать от Брюсселя прорывных решений не приходится. Однако, так или иначе, наши дипломаты могут использовать эту альтернативную площадку с целью продвижения армянской повестки по тем пунктам в которой она совпадает с повесткой коллективного Запада", - подытожил аналитик.