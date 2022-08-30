Вторник, 30 Августа 2022 17:51

АрмИнфо.Президенту Арцаха Араику Арутюняну не сообщили о задержании бывшего министра обороны Республики Арцах, бывшего командующего Армией обороны, исполняющего обязанности главного советника президента Республики Микаела Арзуманяна. Об этом в ответ на запрос <Арцахпресс> заявила пресс-секретарь президента Армении Лусине Аванесян.

Напомним, что Микаэл Арзуманян был задержан сегодня, 30 августа по дороге из Арцаха в Армению. Это произошло по требованию следователей Следственного комитета Армении. Других подробностей произошедшего не приводится.

Генерал-лейтенант Микаел Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Республики Арцах - командующего Армией обороны согласно собственному заявлению 11 сентября 2021 года. Он был назначен на должность командующего Армией обороны Арцаха 27 октября 2020 года, в ходе 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал- лейтенанта. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником Араика Арутюняна. -