Вторник, 30 Августа 2022 17:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Собеседники коснулись предстоящей 31 августа в Брюсселе трехсторонней встречи премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на продуктивность переговоров.

Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.

Отметим, что в Брюсселе 31 августа запланирована четвертая очная трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и в мае т.г. в Брюсселе.

Армянская сторона не обнародовала повестку предстоящей встречи, лишь указав, что <на повестке дня Никола Пашиняна и Ильхама Алиева стоят те вопросы, которые обсуждались ранее>. Между тем, 27 августа помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил азербайджанским СМИ, что на встрече Алиева и Пашиняна 31 августа в Брюсселе будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. <Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса>, - заявил он.