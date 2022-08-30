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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Собеседники коснулись предстоящей 31 августа в Брюсселе трехсторонней встречи премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на продуктивность переговоров.
Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.
Отметим, что в Брюсселе 31 августа запланирована четвертая очная трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и в мае т.г. в Брюсселе.
Армянская сторона не обнародовала повестку предстоящей встречи, лишь указав, что <на повестке дня Никола Пашиняна и Ильхама Алиева стоят те вопросы, которые обсуждались ранее>. Между тем, 27 августа помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил азербайджанским СМИ, что на встрече Алиева и Пашиняна 31 августа в Брюсселе будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. <Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса>, - заявил он.
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|Президент Туркменистана принял председателя правления ПАО «Газпром»
|Власти Армении разрешили увеличить объемы промышленного лова сига в озере Севан
|Сотрудничество Армении и США в уменьшении биологической угрозы не имеет ничего общего с биологическим оружием
|В США рекомендуют направить в 2023 году не менее 60 млн долларов Армении и не менее 2 млн долларов Арцаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
|Пашинян и Путин поздравили дург друга и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов
|Принято решение осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту
|Следующая встреча в формате <3+3> может пройти до конца года в Иране - посол
|GeoProMining окажет содействие проекту водообеспечения сел Вардениской общины
|В Турции армянскую церковь хотят превратить в центр культуры и науки
|Путин и Пашинян проведут телефонный разговор - Песков
|Государство окажет содействие семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу>
|В Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек - Минздрав
|Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении
|Дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам народов России и Армении - МИД РФ
|Посольство США в Азербайджане отреагировало на заявление помощника президента Азербайджана
|Экс-министр обороны: Службу в ВС необходимо приветствовать и поощрять, а не назначать <откуп> за освобождение от служения Родине
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|Госдеп: США привержены прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией
|Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, соединяющей Арцах с Арменией, будет действовать до 31 августа
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