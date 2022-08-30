Вторник, 30 Августа 2022 12:58

АрмИнфо.Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Об этом на запрос <Арменпресс> заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

<Подтверждаем нашу позицию относительно неприемлемости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Убеждены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в программы международного сотрудничества и содействия. В то же время мы высоко ценим позицию тех стран, которые, имея глубокое представление о конфликте, отказались от участия в подобной односторонней акции>, - отметил пресс-секретарь.

На конференции, состоявшейся 27 августа в Шуши, в которой приняли участие члены дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение азербайджанского правительства посетить Шуши. Помощник президента Азербайджана охарактеризовал этот шаг Франции и США как <неуважительное отношение к территориальной целостности Азербайджана>, добавив, что, по мнению американской и французской сторон, конфликт еще не исчерпан.