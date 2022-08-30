Вторник, 30 Августа 2022 12:57

АрмИнфо. В результате совместных мер, осуществленных после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армении были переданы 1713 тел военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом 30 августа на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

Он также заявил, что Азербайджан освободил из плена 159 человек армянского происхождения (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе, 5 женщин). Шестеро из них (4 военных, 2 гражданских) были задержаны до 27 сентября 2020 года.

В свою очередь, заведующий сектором администрации президента Азербайджана Габиб Микаил сообщил, что предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма Международного комитета Красного Креста (МККК) по поиску пропавших без вести лиц.