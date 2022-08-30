Вторник, 30 Августа 2022 12:56

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания Армении Эдуард Агаджанян, представляющий правящую фракцию <Гражданский договор>, и Армен Геворкян от оппозиционной фракции <Армения>, примут участие в работе комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. Приказ о делегировании депутатов подписал спикер НС Ален Симонян.

Согласно источнику, заседание комиссии пройдет в турецком Измире с 21 по 24 сентября.