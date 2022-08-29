Понедельник, 29 Августа 2022 19:49

АрмИнфо. Сотрудничество Армении и США в уменьшении биологической угрозы преследует исключительно мирные цели, и не имеет ничего общего с биологическим оружием. Об этом говорится в сообщении Совета безопасности РА.

<Пандемия COVID-19 подчеркнула значимость мощного национального потенциала для борьбы с инфекционными заболеваниями, диагностики и реагирования. В развитии этих возможностей важную роль играют международное сотрудничество и поддержка. Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничали в рамках Программы уменьшения биологической угрозы, являющейся частью программы Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США. Это сотрудничество преследует исключительно мирные цели и не имеют ничего общего с биологическим оружием. В наших странах данное сотрудничество защищает здоровье людей и животных, в том числе, путем предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также повышения биобезопасности и биозащиты местных лабораторий>, - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что как партнеры в данной программе, каждая сторона непосредственно осознает о важности общей цели сотрудничества по укреплению глобальной безопасности в области здравоохранения и уменьшению воздействия инфекционных заболеваний на общества. <Наши правительства решительно поддерживают общее мнение о том, что подобное сотрудничество не должно прерываться, а напротив, все более должно поощряться и укрепляться. Согласно статье 10-й, мы призываем все государства- участники Конвенции о биологическом оружии работать вместе в поддержку этой цели, в том числе на предстоящей обзорной конференции (Review Conference)>, - отмечается в сообщении СБ РА.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. Сегодня, по данным экспертов их число достигло 12. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс- лаборатории

в Ереване МО США выделило $15,5млн, а общий объем финансирования составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели. Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.

Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, в Украине они потратили 200 млн. долларов (количество биолабораторий на Украине составляет более 30-ти единиц), в Грузии - более 150 млн долларов, а в Казахстане - более 130 млн. долларов. В Армении в эти лаборатории было инвестировано более 25 млн долларов.

Они действуют в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и других областях республики. Бюджет <Биологической программы совместного участия> составляет 2,1 млрд долларов, и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA).