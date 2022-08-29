Понедельник, 29 Августа 2022 19:49

АрмИнфо.Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США рекомендует направить в 2023 финансовом году не менее 60 млн долларов Армении и не менее 2 млн долларов Арцаху. Об этом говорится в докладе Комитета по ассигнованиям.

Согласно источнику, помощь Армении будет направлена на содействие экономическому развитию страны, повышение производительности частного

сектора, энергетическую независимость, развитие демократии и обеспечение верховенства закона. Отмечается также, что Комитет озабочен последствиями нагорно-карабахского конфликта и решением гуманитарных проблем, касающихся сфер безопасности, обеспечения населения жильем, продуктами питания, водой и пр.

Предусматривается также выделение не менее двух миллионов долларов на разминирование территорий в Нагорном Карабахе.