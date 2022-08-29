Понедельник, 29 Августа 2022 17:37

АрмИнфо. Ереван подтверждает неизменную нацеленность на продолжение тесного доверительного диалога по всем направлениям и максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией.

Об этом говорится в заявлении МИД РА по случаю 25-летия со дня заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.

<Сегодня отмечается 25 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, который в значительной степени определил принципы и приоритеты наших межгосударственных отношений. Этот ключевой документ на многие годы вперёд наметил ориентиры последующего продвижения армяно-российских союзнических. Подтверждаем нашу неизменную нацеленность на продолжение тесного доверительного диалога по всем направлениям и максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией отношений в духе многовекового братства, доверия и взаимного уважения. Прошедший период убедительно продемонстрировал, что дальнейшее упрочение исторических уз между Ереваном и Москвой в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе. Мы успешно продвигаемся вперед по широкому спектру направлений сотрудничества, наполняем его конкретным содержанием, повышаем эффективность взаимодействия>, - говорится в заявлении.

Определяющее значение для наращивания двустороннего потенциала имеют регулярные доверительные контакты руководства Армении и России, позволяющие не только решать актуальные вопросы, но и координировать позиции по ключевым региональным и международным проблемам. В совместном заявлении премьер-министра Республики Армения Никола .Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира .Путина, принятом в ходе официального визита в Россию премьер-министра Армении 19-20 апреля 2022 года, подтверждено намерение всесторонне углублять и расширять межгосударственные отношения на принципах, закреплённых в Договоре 1997 года.

<В этом ключе благодарны за особую роль российских миротворцев, направленную на обеспечение условий для восстановления мирной и достойной жизни народа Нагорного Карабаха. В Армении и Нагорном Карабахе высоко ценят действенные шаги Российской стороны, направленные на установление всеобъемлющего мира, атмосферы доверия и процветания в регионе Южного Кавказа. Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через чёткое следование трёхсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы искренне дорожим дружбой с братской Россией и настроены на дальнейшее укрепление армяно-российского союзничества ради процветания наших стран и народов>, - отмечается в заявлении МИД РА.