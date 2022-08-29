Понедельник, 29 Августа 2022 14:50

АрмИнфо. Следующая встреча в региональном формате <3+3> может пройти до конца года в Иране. Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

<Ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца года уже в Иране>, - отметил посол, добавив, что формат <3+3> является хорошей возможностью региональным странам сообща реализовывать различные инициативы и согласовывать действия.

Отвечая на вопрос о том, что Иран против открытия Зангезурского коридора, который обеспечит сухопутную связь Азербайджана с Нахичеванью, посол отметил, что в этом нет никакой логики. <На самом деле мы уже имеем действующий коридор с Нахичеванью, существующий почти 30 лет. Население Азербайджана, грузы пересекают территорию Ирана и попадают Нахичевань. Так было на протяжении этих лет, и так продолжается сейчас>, - отметил посол.

<В международных отношениях, в дипломатии мы опираемся на один ключевой элемент, заключающийся в том, что страны не должны определять свои национальные интересы таким образом, что они будут противоречить национальным интересам других стран, соседей>, - резюмировал посол.