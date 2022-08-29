Понедельник, 29 Августа 2022 14:23

АрмИнфо.Полуразрушенная армянская церковь Св. Саркииса в общине Менемена в турецком Измире будет реставрирована. Как передает ermenihaber, об этом сообщил и.о. мэра Менемена Айдын Пехливан.

Он сообщил, что церковь будет отреставрирована и будет использоваться как <Центр культуры и науки>. По словам Пехливана, церковь использовалась армянами до 1922 года. Позже она находилась в запущенном состоянии, в результате чего потеряла свой прежний вид. <После получения необходимых разрешений мы объявили тендер. После завершения реставрационных работ мы планируем, что данный объект будет служить нашему народу в виде центра искусства и науки", - сказал и.о. мэра.

Следует отметить, что после того, как армянская церковь Святого Саркиса была заброшена, некоторое время она использовалась турками как военный склад, а затем как конюшня.