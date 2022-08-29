Понедельник, 29 Августа 2022 14:22

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин 29 августа проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сегодня очень важный день для России и Армении, 25 лет назад был подписан договор о дружбе между нашими двумя странами, и сегодня в начале второй половины дня президент Путин по этому случаю проведет телефонный разговор с Пашиняном", - сказал Песков.

Он добавил, что стороны вместе акцентируют важность этого документа для двусторонних отношений, и это будет хорошей возможностью, чтобы обсудить и текущие вопросы.