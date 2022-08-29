Понедельник, 29 Августа 2022 11:50

АрмИнфо. Представленный проект поправок в законе <О военной службе и статусе военнослужащего> созвучен с <мирной повесткой> правительства Армении и политической власти. Об этом заявил экс-министр обороны Давид Тоноян, комментируя инициативу кабмина, предложившего сократить срок обязательной воинской службы с 2 лет до 4,5 месяцев при условии выплат 24 млн драмов.

<Лично я и министерство обороны всегда выступали против подобных инициатив. Для меня предлагаемые проектом урегулирования неприемлемы. Службу в Вооруженных силах необходимо приветствовать и поощрять, а не назначать <откуп> за освобождение от служения Родине. Интересно, будет ли сохранена прозрачность по части имен лиц, которые заплатят за избавление своих детей от <лишений>, связанных со службой в Вооруженных силах в течение, минимум, 1,5 года?>, - заявил Тоноян, слова которого приводит его адвокатская группа.

Говоря о судебном процессе, который продолжается в настоящее время, экс-министр обороны подчеркнул, что после передачи дела в суд было назначено 7 судебных заседаний, из которых состоялось только 4. В целом за последние 8 месяцев состоялось около 8-9 часов судебных заседаний. <Я не обеспокоен тем, что уголовное дело направлено в Антикоррупционный суд, но я не могу не констатировать, что судья Манвел Шахвердян знал о том, что это дело нужно передать Антикоррупционному суду, как минимум, с апреля 2021 года, когда в Конституционный закон РА <Судебный кодекс> было внесено соответствующее изменение. По моему глубокому убеждению, судья Манвел Шахвердян намеренно и продуманно искусственно затягивал судебные заседания в течение этих месяцев, чтобы <избавиться> от этого дела. В итоге я и другие фигуранты по этому делу были незаконно лишены свободы без каких- либо законных оснований. Более того, необоснованно затягивая процесс, судья не дал мне возможности опровергнуть утверждение обвинения о том, что я якобы могу оказать давление на свидетелей и других участников судебного процесса. И это в том случае, что единственным <обоснованием> содержания меня в заключении около года является именно это надуманное <опасение>>, - отметил Тоноян.

Напомним, что следствие обвиняет экс-министра обороны в закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн. Он свою вину не признают. Давид Тоноян проходит по делу в качестве обвиняемого.