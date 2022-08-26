Пятница, 26 Августа 2022 17:24

АрмИнфо.Несмотря на острый период геополитической конкуренции за Южный Кавказ, глобальных изменений в регионе в долгосрочной перспективе для себя в Москве не ожидают. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный директор клуба <Валдай>, главный редактор журнала <Россия в глобальной политике> Федор Лукьянов.

"Мы понимаем, что никак не влиять на общую ситуацию в регионе, в том числе ситуацию в Армении, этот период не может. Соответственно, мы не исключаем встряски, которые, впрочем, уже имеют место. Анонсированные на 31 августа, брюссельские переговоры Пашинян-Алиев-Мишель также являются частью данных процессов. Но, как мы видим, особого беспокойства в Москве эти переговоры не вызывают", - подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европы Шарль Мишель встретятся 31 августа в Брюсселе. Согласно Аппарату премьер-министра РА, на встрече будут обсуждаться те же вопросы, которые были предметом обсуждения в Брюсселе ранее.

20 августа в СМИ появилась информация о подготовке очередной встречи Путин-Пашинян-Алиев в Москве 31 августа. Отметим, что это уже второй случай, когда вместо анонсированной в Москве встрече лидеров Армении и Азербайджана она проходит в Брюсселе. Всего в брюссельском формате состоялось три встречи Пашинян-Алиев.

Причины подобной лояльности РФ к усилению роли ЕС в посредничестве в урегулировании армяно-азербайджанских проблем аналитик усматривает в текущих приоритетах российский внешней политики. Отмечая важность для РФ любых проблем на постсоветском пространстве, Лукьянов напомнил, что начиная с 24 февраля приоритетом Москвы на этом самом пространстве стала Украина. Причину отсутствия должной реакции Москвы на все без исключения процессы и импульсы на Южном Кавказе аналитик видит именно в Украине. Отсюда в том числе и направленная на долгосрочное решение карабахского конфликта позиция Москвы. Последняя, при этом, сохраняет все свои геополитические опоры по всему региону, с целью активизировать собственные усилия и политику после разрешения основной украинской проблемы. "Южный Кавказ, постсоветское пространство, как и мы все переживает очередной переходный период со всеми сопутствующими сложностями и проблемами. А крупные и небольшие геополитические встряски его неразрывная часть. Значение региона для России не изменилось и меняться не будет. И особых причин для беспокойства Москвы относительно перспектив имеющих место геополитических встрясок я не вижу", - подытожил Лукьянов.