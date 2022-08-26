Пятница, 26 Августа 2022 14:50

АрмИнфо.Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, будет действовать до 31 августа текущего года включительно. Об этом говорится в сообщении Инфоцентра Арцаха со ссылкой на МВД республики.

<Российские миротворцы обеспечат свободное и безопасное передвижение граждан, въезжающих в Республику Арцах и везжающих из Республики Армения в указанный период. МВД предоставит дополнительную информацию об альтернативной новой дороге>, - говорится в сообщении.

Между тем, стало известно, что азербайджанская армия вошла в Лачин. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

<Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы возвратились в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин (арм Бердзор - ред). Села Забух (арм Ахавно - ред) и Сус (арм Сусо - ред.) взяты под контроль>, - написал Алиев.