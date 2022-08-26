Пятница, 26 Августа 2022 14:04

АрмИнфо.Сопредседатель Армянской фракции Конгресса США Фрэнк Паллоне и конгрессмен Дина Титус начинают новую кампанию по прекращению блокирования помощи Арцаху.

Паллоне и Тигус попросили законодателей подписать совместное письмо Конгресса к госсекретарю Энтони Блинкену и главе Агентства международного развития (USAID) Саманте Пауэр с призывом предпринять немедленные шаги, выделив значительные ресурсы для поддержки подвергающегося риску армянского населения Арцаха. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В инициированном письме Паллоне и Титус подчеркивают, что на сегодняшний день USAID выделил только 5 миллионов долларов на помощь вынужденным переселенцам из Арцаха, которые в настоящее время находятся в Армении. Отмечается, что этой суммы недостаточно для преодоления возникшего гуманитарного кризиса. Также выражается обеспокоенность тем, что лица, оставшиеся в Арцахе, не получили никакой критически важной помощи. В письме содержится призыв к Энтони Блинкену и Саманте Пауэр увеличить прямую помощь народу Арцаха, предоставить обновленную информацию об усилиях администрации Байдена по оказанию непосредственной помощи Арцаху, а также провести оценку потребностей в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе.

"Народ Арцаха продолжает сталкиваться с серьезными трудностями, вызванными как смертоносной 44-дневной войной, спровоцированной азербайджанскими войсками в 2020 году, так и продолжающимися агрессиями, совершаемыми против ни в чем не повинных мирных жителей. USAID признало, что более 90 000 беженцев, перемещенных в Армению, большинство из которых составляют женщины, дети и пожилые люди, страдают от острого гуманитарного кризиса", - отмечается в письме американских законодателей.

Ранее председатель ANCA Раффи Амбарян в письмах, направленных руководству Конгресса, а также рядовым членам Сената и Палаты представителей США, призвал Конгресс провести расследование фактической блокады администрацией Байдена гуманитарной помощи армянским семьям в Арцахе. "Америка не должна быть замешана в этнической чистке Арцаха со стороны Азербайджана", - подчеркнул Амбарян.