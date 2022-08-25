Четверг, 25 Августа 2022 22:56

АрмИнфо. Вокруг войны в Украины наблюдаются и уже четко проявляются две тенденции. Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор политологии Факультета международных отношений ЕГУ Гарик Керян.

"Исходя из того, что в реальности в Украине сегодня идет не война между Украиной и Россией, а война между Россией и НАТО, приходится констатировать факт превращения Украины в арену для экспериментов различных видов вооружений. В первую очередь воюющие стороны с большой степенью эффективности расходуют оставшиеся еще со времен Второй мировой устаревшие арсеналы", - отметил он.

Параллельно, согласно политологу, воюющие стороны достаточно успешно тестируют в Украине и вооружения созданные в последние десятилетия. В том числе новейшие, сверхсовременные виды вооружений, которые тестируются в реальных боевых условиях впервые. Меж тем, на взгляд Керяна, подобное тестирование имеет свою кругленькую цену и огромное значение с коммерческой точки зрения на мировых рынках оружия.

В этом свете, политолог напомнил, что после тестирования израильских и турецких БПЛА в Арцахе, теперь их тестирование в Украине существенно способствует росту спроса на международных рынках оружия. Таким образом, на славянской крови делаются большие деньги. Именно этим Керян обуславливает стремление Запада не допустить прекращения войны в Украине. А также периодическое поощрение президента Украины

Зеленского с целью удержать его от переговоров с Москвой. "Вторая тенденция - целенаправленное расшатывание западными стратегами астанинского формата с целью достичь еще большего ослабления позиций России. В этом свете, возвращение к полной неудачами иранской ядерной сделки выглядит отнюдь неслучайным. Удачное завершение сделки позволит Западу достичь двойного эффекта. Снятие санкций с ИРИ позволит Тегерану восстановить свои позиции на мировых энергетических рынках. Что немедленно приведет к ослаблению энергетической зависимости Запада от РФ. Параллельно Москва и Анкара утеряют возможность задействовать в собственных целях противоречия между Западом и ИРИ в качестве дипломатического рычага", - подытожил политолог