Четверг, 25 Августа 2022 22:52

АрмИнфо.Перед Арменией совершенно не стоит задача испортить или ухудшить отношения с Россией. Думаю, что в пользу этого мнения говорит элементарный подсчет наших имеющихся ресурсов. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Справедливая Армения" Норайр Норикян.

"Полагаю, что новый враг в лице России в и так окруженной врагами Армении никому не нужен. С учетом же наших крайне ограниченных ресурсов, формирование антиармянских настроений в РФ уж точно не в наших интересах. В наших интересах лишь поставить и реализовать задачу по урегулированию отношений с Москвой в рамках красных линий Еревана. Я твержу это с 2018 года", - отметил он.

Политик убежден, что задачей политической элиты Армении, начиная с самой "Бархатной революции", должно было стать недопущение рассматривания Москвой других стран в первую очередь Азербайджана в качестве альтернативного стратегического союзника. Соответственно, с учетом провала этой задачи, на его взгляд, теперь руководству Армении необходима работа над ошибками. С целью понять, где конкретно имели место ошибки.

Отмечая, что Армения сегодня находится в фактическом состоянии внешней зависимости, Норикян подчеркнул, что альтернативных возможностей у страны крайне мало. Отсюда, на его взгляд, исходит необходимость приложить все усилия с целью начисто исключить коридорную логику в процессе предоставления Азербайджану путей сообщения с Нахиджеваном и Турцией.

Ситуация, на его взгляд, сегодня воистину критическая и судьбоносная. Армения находится на водоразделе. Исходя же из целого ряда международных и внутренних сигналов, становится понятно, что вопрос коридора сегодня поставлен перед Арменией чрезвычайно остро. А руководству Армении предстоит принять судьбоносное решение.

"Мы видим, что правительство Пашиняна пытается выдвинуть альтернативу коридорной логике. Но понятно, что так легко в Анкаре или Баку от идеи коридора не откажутся. Так или иначе, мы должны донести миру, что вне зависимости от того кто находится в Армении у власти, соглашаться на коридорную логику мы не намерены. Появление в Сюнике коридора означает потерю армянского суверенитета в отношении этого региона", - подытожил политик.