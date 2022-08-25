Четверг, 25 Августа 2022 16:27

АрмИнфо.В цехе кислородного оборудования на улице Тиграна Меца, 20 в Степанакерте произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления. Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах в Facebook.

Согласно сообщению, на данный момент пожар локализован, предотвращены возможные опасные ситуации. <С привлечением всех подразделений государственной службы по ЧС осуществляются все необходимые мероприятия в направлении окончательной ликвидации пожара и обеспечения безопасности населения. Более подробную информацию предоставим после окончательного тушения пожара и выполнения всех профилактических мероприятий>, - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь КСЧС Арцаха Унан Тадевосян на своей странице в Facebook сообщил, что все подразделения й службы под руководством министра внутренних дел Карена Саркисяна и директора службы Мехака Арзуманяна осуществляют все необходимые меры в направлении окончательной ликвидации пожара и обеспечения безопасности населения.