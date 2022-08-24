Среда, 24 Августа 2022 11:45

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер­министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс- служба Кремля.

Согласно источнику, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Собеседники продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

<Подтверждена важность последовательной реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе>, - говорится в сообщении.

Также затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Армении.