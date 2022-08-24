Среда, 24 Августа 2022 11:20

АрмИнфо. Небольшие шаги вперед, предпринятые после четвертой встречи спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в процессе нормализации отношений явно были инициированы Анкарой. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Считаю, что это стало результатом определенной тактики Анкары в переговорном процессе с Ереваном. В его рамках турки, не желая сразу достичь открытия границ и установления дипотношений, делают небольшие позитивные шаги с целью создать впечатление о собственной готовности к окончательной нормализации", - заметил он.

В реальности Анкара, по прогнозам академика, на определенном этапе переговорного процесса потребует от Еревана определенную цену за последний шаг в направлении успешного завершения процесса. И этой ценой станут статус Арцаха в составе Азербайджана и, конечно, "Зангезурский коридор". Подтверждением данного прогноза тюрколог считает однозначные и неоднократные попытки Реджепа Эрдогана связать армяно-турецкие переговоры с армяно-азербайджанскими отношениями, в частности с проблемой пресловутого коридора.

Отметив, что турецко-азербайджанский тандем продолжает продвигать необходимость коридорной логики процесса разблокирования коммуникаций в регионе, академик отметил стратегический характер и далеко идущие цели подобной политики в первую очередь Анкары, суть требований которого сводится к исключению как армянского, так и российского контроля над именно экстерриториальным коридором через Сюник, чтобы иметь возможность беспрепятственно отправлять через Армению и далее Каспий в Центральную Азию любые грузы. Что всецело исходит из пантюркистской политики Турции.

"Россия не соглашается на экстерриториальный коридор, но не на разблокирование коммуникаций, которое согласно заявлению от 9-го ноября должно проходить под контролем российских пограничников, что не в интересах Анкары и Баку, - подчеркнул он.

Противоречия в стремлениях Москвы и Анкары, на взгляд Сафрастяна, подкрепляются абсолютной неприемлемостью коридорной логики для Армении. Еще одним вопросом, требующим дальнейшего прояснения, по его мнению, является степень безопасности ведущих в Россию коммуникаций, проходящих по территории Азербайджана.