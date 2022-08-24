Среда, 24 Августа 2022 11:15

АрмИнфо. Постановление правительства Армении от 19 августа нарушает Конституцию РА, а также международное право. Поскольку описанные там процессы должны оформляться исключительно в виде межгосударственных договоров. Последнее же требует наличия между этими государствами взаимного признания в качестве юридических субъектов.

Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

19 августа правительство Армении постановило установить зону таможенного контроля в районах Соткского, Ерасхского и Караунджского таможенных постов. Таким образом Алиев получает "беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахиджеваном", как это сказано в пункте 9 Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года.

"Между Арменией и Азербайджаном подобных отношений нет. Соответственно, не может быть подписан и любой документ. Если же речь идет о границе, то должен быть документ обоюдно эту границу признающий - о делимитации и демаркации. Меж тем, как любой вопрос, касающийся территории Армении может решаться исключительно посредством референдума", - заметил он.

По оценкам Папяна, в случае постановления правительства Армении от 19 августа имеет место явная сдача территории Армении. Также непонятно какие политические преференции и взамен чего намерена получить в результате Армения. Есть ли здесь принцип симметричности. Есть также многочисленные вопросы касающиеся организации пассажиропотока и грузоперевозок между Арменией и Азербайджаном.

"Иными словами, в очередной раз предпринята попытка решить сложнейшие проблемы посредством очередного ложного заявления. Что не только не решило, но еще более усложнило ее решение. Что в будущем приведет к еще большим проблемам. Особенно учитывая отсутствие гарантий того, что будет перемещаться по этим дорогам. И как исключить транзит, к примеру, оружия. Так что смысл данной инициативы Пашиняна непонятен. Хотя все это может быть просто следствием давления на Ереван Москвы, Анкары и Баку", - подытожил Папян.