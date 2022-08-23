Вторник, 23 Августа 2022 13:41

АрмИнфо.Залогом мира на Южном Кавказе является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Как передает агентство <Анадолу>, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Global.

Чавушоглу привлек внимание к усилиям по нормализации отношений между Турцией и Арменией. <Спецпредставители провели четыре беседы. Речь идет о поэтапной нормализации связей. <После победы Азербайджана, Турция выступила за долгосрочный мир на Южном Кавказе. Шаги в данном направлении продолжаются. Речь идет возобновлении авиасообщения с Арменией и т.д. Предприняты определенные усилия в торговой сфере>, - сказал турецкий министр.

При этом, он назвал субъективными попытки воспринять диалог Анкары и Еревана в отрыве от контактов Армении и Азербайджана. <Залогом долгосрочного мира на Южном Кавказе является масштабное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Баку озвучил свои инициативы, на которые Ереван не ответил. Создана совместная комиссия, которая должна начать работу. Речь идет и о Зангезурском коридоре. Однако в Армении обеспокоены этим. В Ереване должны определиться, хотят ли они мира>, - продолжил турецкий министр.

Он подчеркнул, что армянские войска по прошествии двух лет все еще

не покинули территорию Азербайджана. <Неискренность Армении в

процессе нормализации очевидна всем. В Ереване должны знать, что у

Анкары нет никаких скрытых планов от Баку. Мы выступаем за мир>, -

заявил турецкий министр.