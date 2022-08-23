Вторник, 23 Августа 2022 11:50

АрмИнфо. Дорога в сторону торгового центра <Петак> будет открыта с односторонним движением.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Айк Костанян.

Он напомнил, что после взрыва в торговом центре <Сурмалу> 14 августа был закрыт участок дороги улицы Христофора. Накануне представители хозяйствующих субъектов, осуществляющие свою деятельность в ТЦ <Петак>, провели акцию с требованием назвать конкретный день, когда они смогут вернуться к работе.

<Сообщаю, что вчера должностные лица Полиции, Следственного комитета и МЧС провели обсуждение по поднятым предпринимателями вопросам. Принято решение открыть указанный участок дороги с односторонним движением, соблюдая правила безопасности. Сейчас работы ведутся в этом направлении>, - написал пресс-секретарь.

Напомним, что 14-го августа в 13.23 в ТЦ "Сурмалу", находящимся по соседству с ТЦ <Петак>, прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, частично обрушилось трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв.м. По сведениям МЧС, в результате взрыва погибли 16 человек, более 60 граждан обратились за медицинской помощью. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.