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АрмИнфо. Дорога в сторону торгового центра <Петак> будет открыта с односторонним движением.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Айк Костанян.
Он напомнил, что после взрыва в торговом центре <Сурмалу> 14 августа был закрыт участок дороги улицы Христофора. Накануне представители хозяйствующих субъектов, осуществляющие свою деятельность в ТЦ <Петак>, провели акцию с требованием назвать конкретный день, когда они смогут вернуться к работе.
<Сообщаю, что вчера должностные лица Полиции, Следственного комитета и МЧС провели обсуждение по поднятым предпринимателями вопросам. Принято решение открыть указанный участок дороги с односторонним движением, соблюдая правила безопасности. Сейчас работы ведутся в этом направлении>, - написал пресс-секретарь.
Напомним, что 14-го августа в 13.23 в ТЦ "Сурмалу", находящимся по соседству с ТЦ <Петак>, прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, частично обрушилось трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв.м. По сведениям МЧС, в результате взрыва погибли 16 человек, более 60 граждан обратились за медицинской помощью. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.
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|В Сюнике возобновилось нормальное движение фур по трассе Ереван-Мегри
|Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления - посольство РФ
|Глава делегации ЕС: Брюссель взаимодополняет, а не конкурирует с МГ ОБСЕ по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Оппозиционер: Система госуправления Арцаха больше не в состоянии эффективно управлять стоящими перед страной вызовами
|В конце августа выйдет в свет русскоязычная версия энциклопедии "Карабахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах"
|США ищут советника для <противодействия коррупции> в Aрмении
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|Америабанк удостоился награды «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе 2022» по версии журнала Global Finance
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|Депутат армянского парламента требует привлечь к ответственности клеветников
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|<Мост дружбы> через реку Дебет, как важная часть международной магистрали Восток- Запад, приобретает стратегическое значение: Гарибашвили
|В Турции заявили об обсуждении с Россией вопроса об открытии коридора через территорию Армении
|В Буэнос-Айресе прошли армяно-аргентинские межмидовские политконсультации
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|Секретарь Совбеза Арцаха потребовал от командующего российскими миротворцами запретить деятельность представителей СМИ Азербайджана в зоне своей ответственности
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|В Ереване за торговлю в неположенном месте будут изымать товар
|Следственный комитет Армении призывает граждан сдать не использованные пиротехнические средства
|Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном
|Дипломат: Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога
|Данных, свидетельствующих о теракте в ТЦ <Сурмалу>, нет: Глава СК Армении
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
|По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
|Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
|Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
|В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
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|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
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|Эксперт: Азербайджан вполне способен воспользоваться российской занятостью на Украине
|Востоковед: Международные отношения характеризуются коллективной безответственностью
|Прогноз: "Ядерная сделка" между Западом и ИРИ содержит возможности и для Армении
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