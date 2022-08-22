Понедельник, 22 Августа 2022 20:03

АрмИнфо.Международные отношения на сегодняшний день характеризуются коллективной безответственностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"В рамках этой безответственности в реальность воплощаются лишь заявления или решения лидеров Китая или России. В то время как заявления лидеров Франции, Великобритании или даже США не значат абсолютно ничего и как правило списываются на кого или чего угодно.

Но взамен коллективный Запад предпочитает точечно поджигать все что только возможно. Под Россией. Причем, как непосредственно по периферии наших границ, так и на дальних рубежах", - подчеркнул он.

Среди последних примеров подобной политики Сатановский выделил августовское обострение в Нагорном Карабахе, а также попытку обострить ситуацию в Косово. На его взгляд, не удовлетворившись Украиной, США теперь поджигают все во что только возможно втянуть Россию. В этом свете, востоковед обратил внимание на временную связь между очередным обострением армяно-азербайджанского конфликта и визитом в Армению директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Аналогичным образом Сатановский прогнозирует очередное обострение ситуации в Казахстане, да и во всей Средней Азии. По его оценкам, наиболее вероятен подрывной сценарий в Киргизии, да и каракалпакские проблемы последнего периода, согласно востоковеду, начались в Узбекистане совершенно неслучайно.

Между тем, комментируя позицию Москвы в отношении карабахского урегулирования, Сатановский подчеркнул, что Москва традиционно стремилась к сбалансированному урегулированию еще до 44-дневной войны. И в рамках собственных подходов предлагала Еревану гораздо лучшие условия, чем те, на которые Армении пришлось пойти 9 ноября 2020 года. "Даже в первые дни войны российские дипломаты предлагали Армении гораздо лучшие условия", - добавил он.

"Важно отметить, что армянский премьер Пашинян отказался от предложений РФ, на которые согласился Алиев. Также понятно, что после того, как Пашинян провалил все, что только возможно, об этих предложениях мгновенно позабыли и в Баку. Так или иначе, Армения может быть союзником России, в отличие от руководителей некоторых госструктур в вашей стране", - подытожил Сатановский.