Понедельник, 22 Августа 2022 18:36

АрмИнфо. В период с 15 по 21 августа уровень озера Севан понизился на 1 см. Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды Армении.

Согласно источнику, по положению на 21 августа уровень <зеркала> озера составило 1900,60 м, что на 5 см ниже уровня того же дня прошлого года и выше уровня 1 января 2022 года на 17 см.

На нужды орошения из озера Севан в период с 15 по 21 августа было осуществлено попусков 16,286 млн. кубометров воды, а общий объем водозабора с 3 июня по 21 августа включительно составляет 129,800 млн. куб метров.

За период с 15 по 21 августа количество воды, переданной в озеро Севан по водному тоннелю Арпа-Севан, составило 0,686 млн. куб м, а с 1 января по 21 августа 2022 года включительно - 151,660 млн. куб метров.

Напомним, что согласно действующему законодательству, максимальный забор воды из озера Севан не должен превышать 170 млн куб м в год. Для дополнительного забора требуется разрешение парламента страны.