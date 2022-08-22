Понедельник, 22 Августа 2022 14:09

АрмИнфо.Идентифицирована личность последнего из считавшихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Согласно его записи, погибший гражданин - Гагик Карленович Карапетян.

<В результате поисково-спасательных работ обнаружено 16 тел граждан, все они опознаны>, - отметил пресс-секретарь МЧС.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара на территории торгового центра <Сурмалу> погибли 16 человек, свыше 60 граждан обратились за медицинской помощью. Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ.