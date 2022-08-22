Понедельник, 22 Августа 2022 12:58

АрмИнфо. Хозяйствующие субъекты торгового центра <Петак> требуют от властей назвать четкий день, когда они смогут приступить к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Айк Костанян.

Он отметил, что сотрудники Полиции, Следственного комитета и МЧС обсуждают возможные направления для того, чтобы торговцы вернулись к нормальной деятельности. <Заявление будет сделано после принятия решения>, - отметил пресс- секретарь.

Отметим, что находящаяся по соседству с торговым центром <Сурмалу> ярмарка <Петак>, была закрыта сразу после взрыва в в ТЦ 14 августа, в результате чего 16 человек погибли, свыше 60 пострадали. До сих пор один гражданин считается пропавшим без вести.