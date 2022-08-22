Понедельник, 22 Августа 2022 12:52

АрмИнфо.В конце текущего месяца планируется выход в свет русской версии энциклопедического справочника Министерства иностранных дел Республики Арцах "Карабахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах. Факты и рекомендации по основным идеям и ключевым понятиям". Об этом сообщил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Напомним, что в Ереване 20 июня состоялась презентация армянской версии энциклопедии. Работа подготовлена МИД Арцаха и была издана на армянском языке на средства пожелавших сохранить конфиденциальность меценатов.

"Это мини-энциклопедия, в которой представлены исторические факты, роль Арцаха в истории дипломатии, даны определения, приведены правильные названия, касающиеся Арцаха и азербайджано-карабахского конфликта, его причины, хронология, которая будет полезна и политическим кругам, и общественным и даже медиа", - отметил глава МИД НКР на презентации, добавив, что книга состоит из нескольких частей.

В первой части приведены исторические факты и понятия. Вторая часть касается непосредственно конфликта, правовой, политической, гуманитарной плоскости. Третья часть посвящена внешней политике Республики Арцах. Книга снабжена картами. Здесь даны ответы на многие вопросы, в том числе и тезисы, которыми часто спекулирует Азербайджан. Рассказывается о переговорном процессе по урегулированию конфликта, о роли Арцаха в истории армянского государства, о международных посреднических усилиях. Арцах единственное государство, не имеющее сегодня границ, поскольку они все превращены в линии соприкосновения. Тираж книги 5.5 тысяч штук