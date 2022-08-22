Понедельник, 22 Августа 2022 12:48

АрмИнфо."Ядерная сделка" между Западом и ИРИ содержит возможности и для Армении. Ее претворение в жизнь позволит, в частнгоости, существенно понизить напряженность между Тегераном и Брюсселем с Вашингтоном. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, иранист Эмма Бегиджанян.

18 августа власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается. Ранее сообщалось, что власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и приступили к ее изучению.

В тот же день телеканал Iran International сообщил о списке уступок, которые США, якобы, согласились предоставить Ирану. В их числе, снятие санкций с 17 иранских банков и немедленное разблокирование иранских активов в Южной Корее на $7 млрд.

"Думаю, что переоценить возможности, которые откроются для иранской экономики достаточно сложно. В то время как снятие санкций с ИРИ в том числе совпадает с нашими интересами. Дело в том, что на сегодняшний день между Ираном и Турцией существует определенная взаимозависимость. И, в случае, если ядерное соглашение так и останется только на бумаге, Анкара получит возможности для дополнительного давления на Тегеран. В том числе в вопросе пресловутого "Зангезурского коридора" через территорию Армении", - подчеркнула она.

По оценкам ираниста, данный коридор нужен Эрдогану больше, чем Алиеву. В то время как для Тегерана эта тюркская идея является красной линией. И последний сейчас пытается всеми силами противостоять ее реализации. Учитывая же, что коридор - красная линия и для Армении, эксперт усматривает очевидную необходимость координации действий Еревана в данном вопросе с Тегераном. "Совпадение армянских и иранских интересов в противодействии реализации далеко идущих планов турецко-азербайджанского тандема придает сотрудничеству Армении и Ирана в данном вопросе практически безальтернативный характер. Полагаю, что инициатива в этом направлении должна исходить в том числе от Еревана, поскольку я отношусь к перспективе содействия Армении в данном вопросе со стороны Запада и РФ достаточно пессимистически. Причина проста - этого не требуют их интересы. В отличие от интересов ИРИ", - подытожила эксперт.