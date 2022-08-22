Понедельник, 22 Августа 2022 12:47

АрмИнфо. С учетом того, что Лачинский коридор является гарантией предотвращения сдачи Арцаха Азербайджану, особенно де-юре, для армянства его сохранение является несомненным приоритетом.

Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян. "Так как все начинается с права, то в этом смысле сохранение Бердзора, Ахавно и Суси означает не только сохранение этих населенных пунктов, но и сохранение права возвращения остальных оккупированных арцахских территорий. Лачинский коридор - вопрос, способствующий решению проблем безопасности Армении и Арцаха. Это хребет нашей безопасности, ибо, получив его, Баку немедленно перейдет к пробиванию "Зангезурского коридора", - подчеркнул он.

В рамках подобной логики Баку, согласно аналитику, пренебрегает Заявлением от 9-го ноября, где черным по белому Лачинский коридор обозначен как зона, подмандатная РФ. А последняя странным образом ему в этом подыгрывает, закрывая глаза на еженедельные обещания Алиева "очистить суверенную территорию Азербайджана от армянских террористов".

Согласно Сарояну, подобными действиями Азербайджан пытается создать основу для легитимного права начать военную агрессию против Армении сразу же после "освобождения" Лачинского коридора. И, в случае если ему это удастся, Лачин откроет Баку возможность действий, создающих экзистенциальную угрозу дальнейшему существованию армянской государственности.

"С этой точки зрения текущее поведение правительства Никола Пашиняна, представляется предательским - страна совершенно не готовится к отражению агрессии подобного типа. Все это сопровождается связанными с общей ситуацией попытками терроризировать, посеять панику среди населения Армении. Со всеми сопутствующими последствиями", - подчеркнул он.

Противостоять реализации данного сценария, на взгляд аналитика, способен лишь армянский народ. По его оценкам, инициируемые извне процессы вокруг, и теперь уже внутри Армении, возможно остановить проявлением разумности и выражением воли армянского народа. Согласно Сарояну, разумных, волевых людей в Армении хватает, проблема в основном упирается во власть, в первую очередь, в армейское руководство. Последнее, на его взгляд, действует исключительно в антинациональном русле, обеспечивая интересы внешних сил.