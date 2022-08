Пятница, 19 Августа 2022 15:22

АрмИнфо.. <Мост дружбы> через реку Дебет на территории пункта пропуска <Садахло-Баграташени> грузино-армянской границы будет полезен не только для граждан и гостей Армении и Грузии, но и приобретает стратегическое значение, как важная часть международной магистрали Восток-Запад.

Об этом, как передает грузинский Первый общественный канал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на официальной церемонии открытия нового автомобильного моста. В церемонии открытия также принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Мост дружбы, который мы построили вместе, олицетворяет собой сотрудничество и дружбу Армении и Грузии>, - сказал Гарибашвили.

По его словам, четырехполосный мост современных стандартов и параметров длиной 160 метров, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. <В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасности дорожного движения, как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений>, - сказал премьер-министр Грузии.

Строительства нового моста - совместный армяно-грузинский проект, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), правительствами Армении и Грузии. Общий бюджет программы составляет около 9 млн евро, из них 7,2 млн евро - кредитные средства от ЕБРР, а остальные 1,8 млн евро - бюджетные средства двух стран. Застройщиком моста является компания Ariana Tunnel Dam Co. (Иран), технический надзор вверен совместной компании Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co., Ltd. (Южная Корея).

Кредитная "Программа модернизации северных пограничных пунктов Армении" между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), была подписана 23 ноября 2012 года. Соглашение о строительстве "Моста дружбы" между Арменией и Грузией было подписано 24 декабря 2014 года. Строительство стартовало в мае 2021 года (изначально планировали мост сдать в эксплуатацию до конца 2016 года). Новый инфраструктурный проект позволит также сэкономить время перевозчиков, прохождение людей через КПП с 15 минут уменьшится до 5 минут, а грузов - с 75 минут до 25 минут..