Пятница, 19 Августа 2022 14:59

АрмИнфо.Турция ведет переговоры с Россией по открытию коридора через Сюникскую область Армении (так называемый Зангезурский коридор). Об этом заявил замминистра торговли Турции, начальник Таможенного департамента Реза Туна Турагай.

"Переговоры на высоком уровне с Россией по открытию Зангезурского коридора продолжаются. Мы ожидаем, что коридор будет открыт в самое ближайшее время", - цитирует его "Sputnik Азербайджан".

По словам замминистра, на сегодняшний день вопрос "скорейшего открытия коридора является одним из важнейших в плане расширения азербайджано-турецких торговых отношений". Он отметил, что Турция нацелилась на увеличение товарооборота с Азербайджаном с нынешних $5 млрд до $15 млрд, и в этом контексте важно своевременно открыть коридор.

Примечательно, что официальный Ереван опровергает факт переговоров об открытии транспортного пути в коридорной логике. Однако, 18 августа стало известно, что армянская сторона создаст пункты пропуска на 3-х участках армяно-азербайджанской госграницы: Сотк, Ерасх и Караундж. Соответствующий проект разработан СНБ РА.

Новые пограничные пункты будут установлены на автодорогах от общины Сотк Гегаркуникской области до Карвачара, от общины Ерасх Араратской области до Садарака и от общины Караундж Сюникской области до "Эйвазлы".