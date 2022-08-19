Пятница, 19 Августа 2022 13:16

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебеда.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, вместе с Ираклием Гарибашвили в мероприятии примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебеда недалеко от грузино-армянской границы" - сообщает пресс- служба премьер-министра, сообщают грузинские СМИ.

Церемония открытия моста состоится сегодня в 14.00.

Напомним, что общий бюджет программы составляет около 9 миллионов евро, из них 7,2 миллиона - кредит ЕБРР. Застройщиком проекта стала иранская компания Tunnel Sadd Ariana, за технический контроль отвечают южнокорейские Soosung Engineering и Korea Consultants International Co. Старт реализации проекта был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед, у пропускного пункта Садахло-Баграташен начались в июле. По проекту, будут сооружены два отдельных моста, ширина каждого из них составит 11,85 метра. Они будут расположены в метре друг от друга. Общая ширина мостов - 24,7 метра.