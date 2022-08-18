Четверг, 18 Августа 2022 14:16

АрмИнфо. Ереванская мэрия предлагает свое решение проблемы с уличной торговлей, в рамках которого за торговлю в неположенном месте будут изымать товар. Правительство Армении 18 августа одобрило изменения в КоАП, в законе <Об ОМС>, ГК и смежные законы.

По словам министра территориального развития и инфраструктур Гнела Саносяна, несмотря на применение санкций, проблему с уличной торговлей так и не удается урегулировать. Предлагаемая регулировка, как отметил министр, при обнаружении незаконной уличной торговли позволит конфисковать товар у торговца, а затем начать правовой процесс.

Мэр Еревана Грачья Саркисян, в свою очередь, отметил, что имеющийся инструментарий не дает возможности эффективно бороться с уличной торговлей. <Штрафы не можем взыскать, поскольку в 90% случаев у торговцев нет имущества, зарегистрированного на их имя. Уверены, что нынешним законом сможем решить проблему в полном объеме>, - сказал мэр.

Отметим, что согласно пояснению к документу, на улице могут продаваться только цветы, саженцы, новогодние ели, мороженое, вода, в том числе минеральная, соки и безалкогольные напитки.