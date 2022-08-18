Четверг, 18 Августа 2022 12:17

АрмИнфо. Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога. Об этом заявил советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что по этому поводу есть договоренности и стороны находятся в прямом контакте, не пояснив, о каких договоренностях и между кем именно идет речь.

"Российские миротворцы переместятся только в тот момент, когда новый Лачинский коридор будет открыт. В трехстороннем заявлении [от 9 ноября 2020 года] прописаны шаги, последовательность шагов: сначала достраивается коридор, до того, как он вступает в действие, российские миротворцы занимают пятикилометровый коридор вокруг этой дороги", - сказал Селезнев Радио Азатутюн.

Российский дипломат сегодня заявил, что российские миротворцы будут передислоцированы только тогда, когда будет готова новая дорога.

"Российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен, и по этому поводу есть договоренности. Стороны находятся в прямом контакте, и, я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет", - сказал Максим Селезнев.

При этом он подчеркнул, что российская миротворческая миссия делает все возможное в рамках имеющихся у нее полномочий.

"Понимаете, российские миротворцы делают максимум того, что позволяет их мандат. Поэтому здесь мне что-либо сложно добавить к тому, что сказал мой коллега из департамента информации и печати [МИД России]. Хотелось бы, чтобы была сдержанность со всех сторон: со стороны азербайджанских войск, со стороны, главное, армянской общественности. Вот в Ереване и Степанакерте должны все знать и понимать, что русский миротворческий контингент делает максимум того, что он может сделать, что он для того и находится там, чтобы максимально попытаться оградить гражданское население от ужасов войны", - сказал он.

В то же время Селезнев сообщил, что Москва готова к расширению полномочий российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, если Ереван и Баку договорятся по этому вопросу.

В начале августа Азербайджан предпринял очередную провокацию в отношении Нагорного Карабаха. После этого, официальный Степанакерт заявил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев потребовала организовать сообщение между Арцахом и Арменией по новому маршруту. А министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сообщил жителям общин Бердзор, Агавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

Несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Нагорный Карабах. В тот же день на заседании правительства премьер-министр Армении высказал критику в адрес российских миротворцев, утверждая, что нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе происходят в их присутствии и с их попустительства. А представитель МИД России Иван Нечаев назвал эту критику армянской стороны неоправданной.